Elazığ\'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Bursa'da Duvara Çarpan Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'nın Balat Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı ve alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sürücü ise yara almadan araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.