Elazığ'da tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay merkeze bağlı Kuyulu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hidai Koç'a ait tek katlı evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden köy sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olay sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.