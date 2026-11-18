Elazığ'da tır otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'daki Hazardağlı Kavşağı'nda tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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