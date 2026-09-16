Elazığ'da yangın süsü verilen cinayette zanlı X-Ray görüntülerinden yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da yangın süsü verilen cinayette zanlı X-Ray görüntülerinden yakalandı

Elazığ\'da yangın süsü verilen cinayette zanlı X-Ray görüntülerinden yakalandı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin silahla öldürülüp evlerinin ateşe verilmesi olayında zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Çiftin altın ve değerli eşyalarının da çalındığı belirlendi.

Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında katil zanlısının havalimanı X-Ray görüntülerinden belirlenerek yakalandığı öğrenildi.

Olay, 08.09.2026 tarihinde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa (79) ve Hayriye Üykü (72) çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara koordinesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ç., Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Zanlı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı"

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili detayları paylaştı. Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde; göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği, Nimet Üykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı aktarıldı. Olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç.'nin havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Karakoçan, 3. Sayfa, Cinayet, Olaylar, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da yangın süsü verilen cinayette zanlı X-Ray görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da yangın süsü verilen cinayette zanlı X-Ray görüntülerinden yakalandı - Son Dakika
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