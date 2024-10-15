Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın, yaralandı.
Kaza, Rızaiye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.B. idaresindeki 41 PE 023 plakalı hafif ticari araç, 77 yaşındaki Z.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın yere düşerek hafif yaralandı. Aracından inen sürücünü kadını yerden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Yaşlı Kadına Araç Çarptı - Son Dakika
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