Elazığ'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Kaldırımlar işgal edilmeyecek - Son Dakika
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Elazığ'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Kaldırımlar işgal edilmeyecek

Elazığ\'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Kaldırımlar işgal edilmeyecek

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirildi. Kaldırımları kullanmak isteyen vatandaşların talepleri üzerine denetimler sık bir şekilde devam edecek.

19.04.2024 14:22  Güncelleme: 14:28
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Elazığ'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Kaldırımlar işgal edilmeyecek

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, dilenci operasyonlarının yanı sıra, kaldırımları işgal eden esnafları denetledi. Şehir merkezinde kaldırımları kullanmak isteyen fakat esnafın malzemelerinden dolayı kaldırımları kullanamayan vatandaşların talepleri üzerine denetime çıktı. Başta çay ocakları olmak üzere kaldırımları işgal eden esnafı denetleyen ekipler, kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin sık bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yaz sezonunun gelmesiyle birlikte şehir genelinde kaldırım işgallerine yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, "Bu konuda ekiplerimizle birlikte sahaya indik. Hafta başından bu yana tüm esnafı gezerek uyarılarımızı yaparak tebligatlarımızı verdik. Bu sorunu çözmek için el birliği ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnaflarımızın da bizlere yardımcı olmaları gerekiyor. Bu uyarılarımızı dikkate alarak kaldırım işgallerine son vermeleri gerekiyor. Memurlarımız gittiği zaman esnafımız zorluk çıkarmadan kendilerine verilen 60 santimetrelik kurala uymaları gerekiyor zaten bu kurallara uymazlarsa cezai işlem uygulanacaktır. Ceza yazmak bizim için en son çaredir. Bunun için esnafımızı mağdur etmemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malum pandemi ve deprem derken esnafımız da mağdur oldu. Biz bu süreç içerisinde esnafımıza fazla dokunmadık ama yapılan çalışmalar neticesinde şehir genelinde kaldırım işgali olduğunu fark ettik. Vatandaşlarımızın şikayetlerini dikkate aldık. Vatandaşlarımız kaldırımlarda artık yürüyemez hale geldi. Bu sorunu el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Yaz aylarında çay ocakları, kaldırımlara, park alanlarına ve vatandaşların geçiş güzergahlarına sandalye koymamaları koymalarında ise cezai işlem uygulanacaktır. Kesinlikle bu kurala bütün esnafımızın uyması gerekiyor. Bu sorunu el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Bu şehir hepimizin burada yapılan her şey şehrimizin menfaatinedir. Kaldırımlarda kuralları çiğneyen her şey toplanacaktır. Bu kanunlara uymayanlara da yasal işlem yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim: Kaldırımlar işgal edilmeyecek - Son Dakika

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