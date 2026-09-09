Elazığ-Kovancılar yolunda otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ-Kovancılar yolunda otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı

Elazığ-Kovancılar yolunda otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı
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Elazığ-Kovancılar kara yolu Yolüstü köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, jandarma kaza yerinde inceleme başlattı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Kovancılar kara yolu Yolüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 FY 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlı, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kovancılar, Acil Durum, İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, Elazığ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ-Kovancılar yolunda otomobil yan yattı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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