Elazığ Palu\'da tünele giren dağ keçilerine tren çarptı, bir keçi telef oldu

Elazığ'da tünele giren dağ keçilerine tren çarptı. Olayda bir keçi telef olurken diğeri ise yaralandı.

Olay, Palu ilçesi Beyhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koruma altında bulunan dağ keçileri, tünele girdi. Bu sırada tünelden geçen tren, keçilere çarptı. Yaşanan olayda bir dağ keçisi telef olurken biri ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralı keçinin tedavi altına alınması için durumu yetkililere bildirdi.