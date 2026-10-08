Elazığ Palu'da tünele giren dağ keçilerine tren çarptı, bir keçi telef oldu - Son Dakika
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Elazığ Palu'da tünele giren dağ keçilerine tren çarptı, bir keçi telef oldu

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Elazığ Palu\'da tünele giren dağ keçilerine tren çarptı, bir keçi telef oldu
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Elazığ'ın Palu ilçesi Beyhan beldesinde koruma altındaki dağ keçileri tünele girdi ve geçen tren keçilere çarptı. Olayda bir keçi telef olurken biri yaralandı, yaralı keçinin tedavi altına alınması için vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Elazığ'da tünele giren dağ keçilerine tren çarptı. Olayda bir keçi telef olurken diğeri ise yaralandı.

Olay, Palu ilçesi Beyhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koruma altında bulunan dağ keçileri, tünele girdi. Bu sırada tünelden geçen tren, keçilere çarptı. Yaşanan olayda bir dağ keçisi telef olurken biri ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralı keçinin tedavi altına alınması için durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: İHA
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