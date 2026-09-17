Elazığ Rüstempaşa\'da 4 katlı binanın 3\'üncü katındaki yangın söndürüldü

Elazığ Rüstempaşa'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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