Elazığ Rüstempaşa\'da 4 katlı binanın 3\'üncü katındaki yangın söndürüldü

Elazığ'da bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.