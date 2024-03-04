Elbistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderen vatandaş dolandırıldı

Bursa'da bir vatandaş, 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise başvurdu ve ekipler kısa sürede dolandırıcının hesap sahibini yakaladı. Şüpheli, hesabını kiraladığını iddia etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.