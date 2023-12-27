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Elbistan'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Elbistan'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K.'yi yakaladı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Elbistan\'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
27.12.2023 - 11:27,
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.'nin yerini Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tespit etti. Polis belirlenen adrese baskın yaparak hükümlüyü yakaladı. Yakalanan M.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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