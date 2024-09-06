Elbistan\'da Trafik Kazası: 11 Yaralı

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'nde 35 KG 5176 plakalı hafif ticari araç ile 06 AB 2943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile meydana gelen feci kazada araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ