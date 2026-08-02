Elektrikli fırından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde çıkan yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Abalı Mahallesi Halit Hoca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret H.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının yeniden başlamaması için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. İlk belirlemelere göre yangının elektrikli fırından kaynaklandığı değerlendirilirken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.