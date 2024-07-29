Elektrikli scooterlu genç çarptığı yaşlı adamı öldürdü - Son Dakika
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Elektrikli scooterlu genç çarptığı yaşlı adamı öldürdü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, scooter ile seyir halinde olan bir genç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Lütfü Demir'e çarptı. Kaza sonucu yere düşen Demir, kafasını çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, tedavi sürecinin 14. gününde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 15:08
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, elektrikli scooterlu gencin çarptığı Lütfü Demir (80) hayatını kaybetti.

Kaza, Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde meydana geldi. Scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Demir'e çarptı. Kaza sonucu yere düşen Lütfü Demir kafasını çarparak yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Lütfü Demir, yoğun bakımdaki tedavisinin 14'üncü gününde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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