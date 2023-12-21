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Kolaylıkla hırsızlık yaptılar: Kamera kayıtlarında yakalandılar - Son Dakika
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Kolaylıkla hırsızlık yaptılar: Kamera kayıtlarında yakalandılar

Bolu'da yöresel ürünlerin satıldığı stanttan hırsızlık yapan kadın güvenlik kameralarına yakalandı. Pazar alanından yaklaşık 5 bin liralık ürün çaldığı tespit edilen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı ve hırsızların rahat hareketleri herkesi şaşırttı.

Kolaylıkla hırsızlık yaptılar: Kamera kayıtlarında yakalandılar
21.12.2023 - 00:35,
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Elini kolunu sallayarak hırsızlık yaptı: O anlar kamerada

"Resmen alışverişe çıkmış"

BOLU - Bolu'da yöresel ürünlerin satıldığı stanttan hırsızlık yapan kadın güvenlik kameralarına yakalandı. Pazar alanından yaklaşık 5 bin liralık ürün çaldığı tespit edilen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Aşağı Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanından geçen 2 kadın, yöresel ürünlerin satıldığı standın boş olduğunu gördü. Kadınlardan biri etrafta gözlem yaparken, diğer kadın ise standı kapatan perdeden içeriye girdi. Elinde bulunan çantaya yağ, bal, sirke gibi ürünleri dolduran kadın, etraftan biri geçtiğinde ise standın arkasına saklandı. Bir süre daha malzemeleri çalarak çantasına koyan kadın, perdeyi düzelterek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sabah geldiğinde ürünlerinin çalındığını anlayan tezgah sahibi ihbarda bulundu. Polis ekipleri ilk incelemelerin ardından hırsızların peşine düştü.

Güvenlik kameralarına an be an yakalanan hırsızların rahat hareketleri herkesi hayrete düşürdü.

"Resmen alışverişe çıkmış"

Tezgahından ürünleri çalınan Fatma Demir, "Sabah tezgaha biraz geç geldim. Tezgahımı benden önce arkadaşlarım açmıştı. Tezgaha geldiğimde müşteri incir reçeli sordu. Fiyatına bakmaya gittiğimde incirlerin yerinde olmadığını gördüm. O zaman anladım ki hırsızlık olmuş. Sonra kamera kayıtlarına baktım. Çok rahat bir şekilde hırsızlık yapmışlar. Resmen alışverişe çıkmışlar. Sadece buraya değil bence başka yerlere de girmişlerdir. Çok rahatlar. Sanki marketten alışveriş yapar gibi gelmişler. 4-5 bin lira civarında ürünlerimi çaldılar" dedi.

Kaynak: İHA
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Bolu, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kolaylıkla hırsızlık yaptılar: Kamera kayıtlarında yakalandılar - Son Dakika


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