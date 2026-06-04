Elmadağ'da Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. İlçede aniden bastıran yağmur, sokakları göle döndürdü. Bölgedeki yollar dakikalar içinde sular altında kalırken, yayalar ve sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA