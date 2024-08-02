Emet\'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Emet ilçesinde seyir halindeki motosikletin akaryakıt istasyonundan çıkış yapan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan Mustafa D. (56) ilçe benzinlik istasyonu mevkiinde akaryakıt istasyonundan çıkış yapan araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa D. ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA