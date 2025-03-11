Belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasıyla Emir Sarıgül, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Emir Sarıgül Adliyeye İfade Vermek İçin Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?