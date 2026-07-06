Emirdağ'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Emirdağ'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti

06.07.2026 10:49
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Alacak verecek meselesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. K.D. (31) ile G.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda K.D. yanındaki bıçakla G.K.'yi ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli emniyet güçlerinin takibiyle Ankara'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve buradaki işlemleri tamamlanan K.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emirdağ'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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