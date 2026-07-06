Emirdağ'da Alacak Tartışması Kanlı Bitti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. K.D. (31) ile G.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda K.D. yanındaki bıçakla G.K.'yi ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli emniyet güçlerinin takibiyle Ankara'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve buradaki işlemleri tamamlanan K.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR