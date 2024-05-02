Emlakçı Müşterisine Ev Gösterirken Asansör Boşluğuna Düşen Emlakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Emlakçı Müşterisine Ev Gösterirken Asansör Boşluğuna Düşen Emlakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de yapımı devam eden apartmanda asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden emlakçı Lütfü Yılmaz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, müşterilerini gezdirirken asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

02.05.2024 00:33
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Hayatını kaybeden emlakçı müşterisine ev gösterirken asansör boşluğuna düşmüş

Edirne'de asansör boşluğuna düşen emlakçı Lütfü Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE - Edirne'de yapımı devam eden apartmanda asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden emlakçı ve emekli astsubay Lütfü Yılmaz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi 20025. Sokak'ta yapımı devam eden bir apartmanda yaşandı. Astsubay olarak görev yapan Lütfi Yılmaz, emekli olduktan sonra Edirne'de emlakçılık yapmaya başladı. Satılık olan apartmandaki bir daireyi almak isteyen müşterilerini gezdiren Yılmaz, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yılmaz'ı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yılmaz kurtarılamadı.

Lütfü Yılmaz'ın cenazesine ailesi, yakınları, meslektaşları, sevenleri ve eski CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen katıldı. Talihsiz kazada hayatını kaybeden Yılmaz, gözyaşları arasında askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Esentepe Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası emekli Astsubay Yılmaz'ın naaşı Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emlakçı Müşterisine Ev Gösterirken Asansör Boşluğuna Düşen Emlakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emlakçı Müşterisine Ev Gösterirken Asansör Boşluğuna Düşen Emlakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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