Emniyet şeridindeki hafif ticari araca çarpan cip duble yolda yan yattı - Son Dakika
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Emniyet şeridindeki hafif ticari araca çarpan cip duble yolda yan yattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde emniyet şeridine park eden hafif ticari araca çarpan cip yan yattı. Yaralının olmadığı kazada, hafif ticari aracın sürücüsünün cep telefonundan nöbetçi eczane bulmak için emniyet şeridinde durduğu öğrenildi. Kaza sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazazede, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde yara almadan kurtulduklarını belirtti.

29.04.2024 23:50  Güncelleme: 23:52
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Emniyet şeridindeki hafif ticari araca çarpan cip duble yolda yan yattı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde emniyet şeridine park eden hafif ticari araca çarpan cip yan yattı. Yaralının olmadığı kazada, hafif ticari aracın sürücüsünün cep telefonundan nöbetçi eczane bulmak için emniyet şeridinde durduğu öğrenildi.

Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı duble yolda Camili Mahallesi istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 54 AJT 852 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsü Uğur Karakaya, arkadaşının çocuğunu hastanede ziyaret ettikten sonra evine giderken nöbetçi eczane bulmak için aracını emniyet şeridine park etti. Bu esnada M.T. idaresindeki 54 BR 515 plakalı Honda marka cip, hafif ticari araca çarparak yolda yan yattı. Yaralının olmadığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaza yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.

"Araç geldi çarptı, bizi yol kenarına savurdu"

Nöbetçi eczana bulmak için aracını emniyet şeridine çektiğini belirten kazazede Uğur Karakaya, "Hastaneden dönerken aracımı emniyet şeridine çektim. Telefondan nöbetçi eczane aradığım esnada arkadan diğer araç geldi çarptı, bizi yol kenarına savurdu. Çarpan araçta yan yattı. Yaralı yok çok şükür emniyet kemerlerimiz takılıydı, bunun sayesinde yara almadan atlattık. Araçlarda bulunanlarda bir şey yok çok şükür. Hastaneye de arkadaşının çocuğunu ziyarete gitmiştik" dedi.

Kaynak: İHA

Sakarya, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyet şeridindeki hafif ticari araca çarpan cip duble yolda yan yattı - Son Dakika

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