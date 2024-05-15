Endonezya'da sel ve toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'da sel ve toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi. Sel nedeniyle bin 543 aile etkilendi, evler, tarım arazileri, köprüler ve yollar hasar gördü.

15.05.2024 13:41
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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymasında bilanço artıyor. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiğini bildirdi. Suharyanto, tahliye çalışmalarına ve selde kaybolanlar için devam eden arama çalışmalarına destek olarak asker ve polislerin görevlendirildiğini aktardı.

Selden bin 543 ailenin etkilenirken, en az 249 ev, pirinç tarlaları dahil 225 hektarlık tarım arazisi, 19 köprü ve ana yolların çoğu hasar gördü.

Öte yandan cumartesi akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Batı Sumatra eyaletinde sel, toprak kaymasının yanı sıra Marapi Yanardağı çevresindeki volkanik kül ve kaya parçalarından oluşan soğuk lav akışına yol açmıştı. - SUMATRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'da sel ve toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da sel ve toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika
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