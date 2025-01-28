Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, İranlı şahıslara ait 3 araçta toplam 319 paket kaçak sigara ele geçirildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erciş’te Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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