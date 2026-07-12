Ereğli'de Boş Binada Yangın - Son Dakika
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Ereğli'de Boş Binada Yangın

Ereğli\'de Boş Binada Yangın
12.07.2026 23:56
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Zonguldak Ereğli'de 5 katlı boş binanın bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 katlı boş bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlık Mahallesi Fırıncı Sokak'ta 5 katlı boş binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının çıktığı binanın uzun süredir boş olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak Ereğli, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ereğli, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Boş Binada Yangın - Son Dakika

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