Ereğli'de Çobanlara Saldırı: 1200 Küçükbaş Hayvan Çalındı - Son Dakika
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Ereğli'de Çobanlara Saldırı: 1200 Küçükbaş Hayvan Çalındı

Ereğli\'de Çobanlara Saldırı: 1200 Küçükbaş Hayvan Çalındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 çoban yaralandı, 1200 hayvan çalındı. 1170 hayvan kısa sürede bulundu.

01.10.2024 17:00
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 çobanı yaralayan hırsızlar 1200 küçükbaş hayvanı çaldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla saatler içerisinde 1170 hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. isimli vatandaş saat 01.00 sıralarında kendisine ait küçükbaş hayvan çiftliğinden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 2 çobanı yaralanarak 1200 adet küçükbaş hayvanının çalındığını belirterek saat 06.00 sıralarında Zengen Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek şikayetçi oldu. Olayın aydınlatılması amacıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, İstihbarat, KOM Şube Müdürlükleri, Jandarma Dedektifleri JASAT'lar ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, hayvanların iz takibi yapılarak 1170 adet küçükbaş hayvan saat 11.00 sıralarında olay yerinden 10 kilometre uzakta Hortu Mahallesi arazisi içerisinde kullanılmayan bir çiftlikte bulunarak sahibine teslim edildi. Ekipler, şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalara devam ederken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Çobanlara Saldırı: 1200 Küçükbaş Hayvan Çalındı - Son Dakika

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