Ereğli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Ereğli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Ereğli\'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.

18.11.2024 09:39
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Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.H. (48) İdaresindeki 42 AAH 175 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.A.'ya (59) çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ş.A. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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