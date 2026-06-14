Ereğli\'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir büfenin içecek dolabını zorla açarak hırsızlık yapan üç gencin o anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin kamerayı fark ettikten sonra tişörtleriyle yüzlerini gizlemeye çalışmaları dikkat çekti.

Olay, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir büfenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeye yaklaşan üç şüpheli şahıs, dışarıda bulunan kilitli içecek dolabını hedef aldı. Dolabın kapağını fiziki güç kullanarak zorla açan şahıslar, içeriden muhtelif içecekleri çaldı. Hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri esnada güvenlik kamerasının kendilerini kaydettiğini fark eden şüpheliler paniğe kapıldı. Eşkallerinin belirlenmesini engellemek amacıyla üzerlerindeki tişörtleri yüzlerine doğru çeken gençler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polisin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalama çalışması başlatacağı öğrenildi. - ZONGULDAK