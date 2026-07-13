Ereğli'de Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika
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Ereğli'de Motosiklet Yayaya Çarptı

Ereğli\'de Motosiklet Yayaya Çarptı
13.07.2026 15:58
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı, sağlık durumu iyi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus K. idaresindeki 67 AGG 716 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Said Keleş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrularak bir süre sürüklendi.

Kaza sonrası motosikletli, iddiaya göre yaralı yayaya "Ne işin vardı orada?" diyerek tepkisini dile getirdi. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kısa süreli yaşanan gerginlik büyümeden sona erdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Said Keleş, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika

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