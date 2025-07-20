Ereğli\'de Takla Atan Kamyonette 5 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 E 9416 plakalı kamyonet, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, sürücü E.A. ile araçta bulunan 4 yolcu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü E.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA