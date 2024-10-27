Ereğli\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

3.Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Karaman yolu üzeri Barboros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (41) idaresindeki 42 ANS 763 plaka otomobil ile M.T.'nin (57) kullandığı 42 ABE 990 plaka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hayvan yemi yüklü kamyonet sürücüsü M.B. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan N.T. ve K.T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA