Ereğli\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Konya Adana Kara yolu üzeri Medaş kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, iki otomobil, minibüs ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA