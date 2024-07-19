Ermenistan'da eğitim uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

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Ermenistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın 20 kilometre kuzeyindeki Kotayk bölgesinde orduya ait tek motorlu An-2 tipi eğitim uçağı düştü. Yerel saatle 09.30 sıralarında Yegvard kasabasında meydana gelen kaza sonucu 2 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dileyerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. - ERİVAN