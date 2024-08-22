Erzin\'de çıkan ot yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan ot yangını ormana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde ormanlık alanı yakın mesafedeki otluk alnda yangın çıktı. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi. - HATAY