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Hatay'ın Erzin ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan samanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı samanlık alanında maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzin'de Samanlıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika