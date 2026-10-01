Erzincan Akşemsettin'de 4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Akşemsettin'de 4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Akşemsettin\'de 4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Akşemsettin Mahallesi'nde gece saatlerinde 77 yaşındaki kadın, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'da apartmanın 4. katından düşen 77 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Neriman Y., henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın 4. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Neriman Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiAkşemseddin3. SayfaErzincanOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
Almanya, Serkan Çalar’ın ölümü sonrası saldırı cezalarını artıran tasarıyı kabul etti Almanya, Serkan Çalar'ın ölümü sonrası saldırı cezalarını artıran tasarıyı kabul etti
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
Bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen Ertuğrul Doğan’dan ilk açıklama Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama
00:23
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
23:55
Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya “Fon soruşturması“ çağrısı: Siyaseten ’Bana ne oğlumdan’ demek inandırıcı olmaz
Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz
23:44
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
23:22
Gazeteci İsmail Kılıçarslan’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun
Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?
22:55
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi
TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
22:28
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 01:37:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzincan Akşemsettin'de 4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei