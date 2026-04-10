Gramajı eksik simitlere el konuldu

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tandır ekmeği, simit ve ekmek üretimi yapan 77 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde gramaj eksikliği tespit edilen 1 işletmeye cezai işlem uygulanırken, el konulan simitlerin huzurevi ve sevgi evlerine gönderildiği bildirildi. - ERZİNCAN