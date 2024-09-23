Erzincan'da 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 12 Şüpheli Yakalandı

Erzincan\'da 12 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da aranan 12 kişinin toplam 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

23.09.2024 13:39
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Erzincan'da son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplam da 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Erzincan İlamat İnfaz Bürosunca nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından 5 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince cinsel taciz suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Çayırlı İlamat ve İnfaz Bürosunca basit yaralama suçundan 1680 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, Bartın İlamat ve İnfaz Bürosunca trafik güvenliğini tehlikeye sokma 179/2 ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, İstanbul Anadolu İcra İlamat Masasınca ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Ankara Asliye Ceza İlamat Masasınca basit yaralama suçundan güvenlik tedbiri cezası bulunan 1 şahıs, Gümüşhane 2.Asliye Ceza Mahkemesince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Antalya 1.Asliye Ceza Mahkemesince 5607 sayılı yasanın 3/18.maddesine muhalefet suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, toplamda 24 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası olan 6 şahıs, güvenlik tedbiri olan 1 şahıs, ifadeye yönelik 4 şahıs, adli para cezası olan 1 şahıs olmak üzere 12 şahıs emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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