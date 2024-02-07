Erzincan'da 16 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da 16 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Erzincan\'da 16 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Erzincan'da yapılan ortak çalışmada, polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren zanlı tutuklandı.

07.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirilerek olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna karşı polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan toplam 55 kilo 428 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirirken ekipler tarafından yakalanan zanlı Ö.Y. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 16 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da 16 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement