Erzincan'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

Erzincan\'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti
27.05.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerde tedaviye alındı.

Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Erzincan, 3. Sayfa, Kurban, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:15:45. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.