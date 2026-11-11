Erzincan'da aranan 46 kişi yakalandı, ekimde 378 asayiş olayı aydınlatıldı - Son Dakika
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Erzincan'da aranan 46 kişi yakalandı, ekimde 378 asayiş olayı aydınlatıldı

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Erzincan\'da aranan 46 kişi yakalandı, ekimde 378 asayiş olayı aydınlatıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında kent genelinde meydana gelen 378 asayiş olayının tamamını aydınlattı. Çalışmalarda haklarında kesinleşmiş 98 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 46 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulundu.

Erzincan'da polis ekiplerince ekim ayında meydana gelen 378 asayiş olayının tamamı aydınlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ekim ayında yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 63 bin 369 kişi ile 8 bin 850 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 98 yıl 20 gün hapis cezası bulunan ve aranan 46 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulundu.

Ekiplerin çalışmalarında 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 17,31 gram esrar, 3,28 gram metamfetamin, 2,4 gram sentetik kannabinoid, 0,83 gram sentetik ecza, 10 sentetik hap ve 460 içime hazır bonzai ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 8 bin 850 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan 32 araç ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Kabahatler Kanunu kapsamında da 20 kişiye idari para cezası kesildi.

Asayiş olaylarının dağılımında yüzde 53,2 ile kişilere karşı işlenen suçlar ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 26,1 ile malvarlığına karşı işlenen suçlar, yüzde 13 ile millete ve devlete karşı işlenen suçlar, yüzde 6,6 ile topluma karşı işlenen suçlar ve yüzde 1,1 ile takibi gereken suçlar izledi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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