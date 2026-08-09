Erzincan'da Arazi Yangını Kontrol Altında
Erzincan'daki arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Erzincan'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki arazilere sıçramadan söndürüldü.
İzzetpaşa Mahallesi Havalimanı Kavşağı mevkiindeki yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kuru otların yandığı alana müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini ve bitişikteki arazilere sıçramasını önledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Güvenlik kontrolleri sonrası olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi.
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