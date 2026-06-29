Erzincan\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Erzincan'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin zamanında müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şahısların tespiti ve olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - ERZİNCAN