Erzincan\'da çıkan ev yangını kontrol altına alındı

Erzincan'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesi 841 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin içini çevreledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak çevrede ki evlere sirayet etmesi önlendi. Evin içindeki yoğun dumandan dolayı ekipler bir süre duman tahliyesi yaptı. Ekipler daha sonra bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında maddi hasar oluşurken evde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN