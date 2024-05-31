Erzincan\'da Emniyet Personeline Mevzuat Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı

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Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt Başkanlığında İl Emniyet Müdür yardımcıları, birim amirleri ve emniyet personellerinin katılımıyla Erzincan Belediye Toplantı Salonunda mevzuat eğitimi ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen eğitimde, polisin bir suçla karşılaştığında, suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespiti ile muhafazası ve polisin yetkileri konuları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim sonrasında İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt yakın zamanda temeli atılacak olan yeni İl Emniyet Müdürlüğü Ana Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlükleri ve Polis Merkezi Amirliği binalarının Erzincan'a kazandırılması süreciyle ilgili personele bilgiler vererek, görevlerle ilgili talimatlarını verip karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - ERZİNCAN