Erzincan\'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı

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Erzincan'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması" suçlamaları kapsamında yapılan operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat adli makamlarca sürdürülmekte.

Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkta devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN