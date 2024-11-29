Erzincan\'da Güvenli Eğitim Uygulamaları

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde güvenli bir eğitim ortamı için okul çevrelerinde uygulamalar sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan Anadolu Lisesi ve Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi'nin çevresinde okulla ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırmak, aynı zamanda okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimlerini yaparak çocuk ve gençlere güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Erzincan Emniyeti'nden yapılan açıklamada güvenli bir eğitim ortamı için uygulamaların devam edileceği belirtildi. - ERZİNCAN