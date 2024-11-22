Erzincan\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3.873 Paket Ele Geçirildi

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Erzincan'da 3 bin 873 paket kaçak sigara ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde "5607 sayılı Kaçakçılık Suçunun Önlenmesi, Faillerin Tespiti, Şüphelilerin Yakalanması ve Suç Unsurlarının Ele Geçirilmesi" amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde F.Ö., isimli şahsa ait ikamet ve deposunda yapılan aramada; 3873 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli F.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN