Erzincan\'da Kumar Oynatılan İşyerine Operasyon

Erzincan polisinin yaptığı şok uygulamada kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması' amacıyla kumar oynatılan mekanlarla ilgili olarak; bir işyerinde kumar oynatıldığı ve yapılan şok uygulaması ile bahse konu işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Kumara konu iskambil kağıtları, 3 bin 900 TL para, 100 Euro ve oyunda kullanılan yazboz kağıdına el konuldu.

İ.A., D.T. ve E.D. isimli şahıslara gerekli idari işlem yapılarak, işyeri sahibi Ö.K. isimli şahsa ise şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca kapalı alanda sigara içilmesine izin veren işyeri hakkında gerekli işlem yapıldı. - ERZİNCAN