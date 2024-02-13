Erzincan'da meydana gelen heyelanı araştırmak üzere görevlendirme yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da meydana gelen heyelanı araştırmak üzere görevlendirme yapıldı

Erzincan\'da meydana gelen heyelanı araştırmak üzere görevlendirme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'da meydana gelen heyelanı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini belirtti. Bakan Işıkhan, heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ve işçilerin sağ salim kurtarılmasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti. Devlet olarak olayı araştırmak üzere görevlendirilen müfettişlerin incelemeler yapacağını belirtti.

13.02.2024 18:36  Güncelleme: 18:37
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'da bir maden sahasında meydana gelen heyelanı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

"3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi"

Bakan Işıkhan, devlet olarak tüm imkanlarla sahada olduklarını belirterek, olayı araştırmak üzere Bakanlığa bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildiğini, gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, "Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da meydana gelen heyelanı araştırmak üzere görevlendirme yapıldı - Son Dakika


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