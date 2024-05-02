Erzincan\'da Öğrencilere Güvenli İnternet Semineri Verildi

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik güvenli internet konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Huzur İçin Erzincan projesi kapsamında güvenli internet güvenli gelecek bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer düzenlendi. Teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık konularında 290 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi. Ayrıca 200 adet broşür ve afiş dağıtıldı. - ERZİNCAN