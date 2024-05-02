Erzincan'da Öğrencilere Güvenli İnternet Semineri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da Öğrencilere Güvenli İnternet Semineri Verildi

Erzincan\'da Öğrencilere Güvenli İnternet Semineri Verildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Huzur İçin Erzincan projesi kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi öğrencilerine güvenli internet konusunda seminer düzenledi. 290 öğrenci ve öğretmene teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık konularında eğitim verildi. Ayrıca 200 adet broşür ve afiş dağıtıldı.

02.05.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere yönelik güvenli internet konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Huzur İçin Erzincan projesi kapsamında güvenli internet güvenli gelecek bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi öğrencilerine seminer düzenlendi. Teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık konularında 290 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi. Ayrıca 200 adet broşür ve afiş dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Öğrencilere Güvenli İnternet Semineri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:03:04. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Öğrencilere Güvenli İnternet Semineri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement